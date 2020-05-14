Понад 400 пасажирів повернулися в Україну літаками з Туреччини, Єгипту й ОАЕ – прикордонники

Літаками з Туреччини, Єгипту й Об’єднаних Арабських Еміратів до України 13 травня прибули понад 400 пасажирів, повідомляє Державна прикордонна служба.

«Минулої доби аеропорт «Бориспіль» прийняв авіарейси з пасажирами зі Стамбула, Шарм-ель-Шейха й Дубаю… В обов’язковому порядку охоронці кордону провели температурний скринінг кожного пасажира. Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено. Також жоден з пасажирів не скаржився на самопочуття», – йдеться в повідомленні.

Майже усі пасажири встановили мобільний додаток «Дій вдома» і зобов’язалися перебувати на самоізоляції за вказаними у ньому адресами, повідомили прикордонники. Двоє громадян України, які прибули з Туреччини та не встановили мобільний додаток, погодились на обсервацію.

У прикордонслужбі додали, що загалом минулої доби прикордонники оформили на в’їзд в Україну і на виїзд з України майже 16 тисяч осіб.

Із 28 березня влада України заявила, що повністю закриває державний кордон та припинила всі пасажирські перевезення. При цьому деякі пункти пропуску на кордоні залишилися відкритими.

За даними прикордонників, напередодні чартерними і спеціальними авіарейсами до України із Баку, Лондона, Рима та Тель-Авіва повернулися майже 600 українців.