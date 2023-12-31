Рада ЄС частково прийняла Болгарію і Румунію в Шенгенську зону

Рада Євросоюзу частково прийняла Болгарію та Румунію в Шенгенську зону. За рішення проголосували одноголосно, повідомляється на сайті Єврокомісії.



У березні 2024 року на повітряних і морських кордонах двох країн з країнами Шенгенської угоди буде скасовано прикордонний контроль.



Переговори про скасування контролю на сухопутних кордонах продовжаться в новому році. За повідомленням Єврокомісії, Рада ЄС ухвалить рішення в розумні терміни.



Рішення про часткове прийняття країн до Шенгену в історії Євросоюзу ухвалено вперше.



Стверджується, що рішення прийняти Болгарію та Румунію в Шенгенську зону сприятиме розвитку подорожей, торгівлі та туризму. Чи зможуть Софія та Бухарест видавати шенгенські візи іноземцям, не уточнюється.

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У 2007 році Болгарія та Румунія стали членами Євросоюзу. Єврокомісія оголосила про готовність інтегрувати держави до Шенгенської зони ще у 2011 році, але деякі країни ЄС протягом 12 років блокували це рішення, вказуючи на проблеми з корупцією та нездатність Болгарії та Румунії забезпечити охорону кордонів. Австрія та Нідерланди, зокрема, побоювалися збільшення потоку нелегальних мігрантів.