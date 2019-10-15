Шевчук звернувся до КСУ з вимогою поновити його на посаді

15 жовтня Станіслав Шевчук звернувся до Конституційного суду з заявою щодо поновлення його на посаді судді та голови КСУ. Про це повідомили у пресслужбі суду.

Зазначається, що Шевчук подав «завірену копію скороченого Рішення суду від 11 жовтня 2019 року із вступною та резолютивною частинами».

«15 жовтня 2019 року відбулося спеціальне пленарне засідання Конституційного Суду України, на якому розглянуто питання щодо заяви Станіслава Шевчука про поновлення на посаді судді та Голови Конституційного Суду України. За наслідками розгляду цього питання в спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України оголошено перерву», – мовиться у повідомленні.

11 жовтня Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді колишнього голову Конституційного суду Станіслава Шевчука.

14 травня КСУ звільнив голову суду Станіслава Шевчука з посади судді і призначив головою суду Наталію Шапталу. Шевчук назвав ці події «антиконституційним переворотом» і пізніше оскаржив це рішення у суді.