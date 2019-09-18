Чим відомий новий голова Конституційного суду Олександр Тупицький

На спеціальному засіданні 17 вересня Конституційний суд обрав нового очільника – Олександра Тупицького. Він посяде місце Наталії Шаптали, чий дев’ятирічний термін на посаді судді КСУ спливає у вересні цього року. У громадському середовищі обрання Тупицького сприйняли суперечливо. В основному, тому, що суддею Конституційного суду Тупицький став у 2013-му за поданням тодішнього президента Віктора Януковича.

56-річний Олександр Тупицький – український юрист, кандидат наук із державного управління. На сторінці Конституційного суду зазначено, що народився він у селі Білозір’я на Черкащині. Після школи служив у війську і працював на заводі, тоді закінчив Харківський юридичний університет імені Ярослава Мудрого, що на той момент носив ім’я Фелікса Дзержинського. Потім працював у прокуратурі Донецька.

Протягом 1993-2010 років – суддя Куйбишевського районного суду Донецька, у 2002-2009 роках – голова цього суду. Після цього у період 2010-2013 працював суддею у Донецькому, Львівському та Дніпропетровському апеляційних господарських судах. Обіймав посади голови Львівського та Дніпропетровського апеляційних господарських судів.

У травні 2013-го за квотою президента стає суддею Конституційного суду, 2018-го його обирають заступником голови, а вже у 2019 – головою суду.

Що зазначив у декларації

У щорічній декларації, поданій у березні 2019 року Олександр Тупицький вказав будинок поблизу Ялти площею 221,5 квадратних метрів та земельну ділянку там само, гараж у Донецьку (а його дружина Ольга Тупицька є співвласницею квартири у Донецьку та власницею земельної ділянки там же, а також автомобіля BMW х6).

За цим документом, річний дохід за основним місцем роботи Олександра Тупицького становить 2,9 мільйони гривень. Окрім цього ще вказані кілька гривневих і доларових рахунків.

Передісторія призначення

Попередницю Тупицького – Наталію Шапталу обрали головою КСУ 14 травня цього року, попри те, що вона стала суддею Конституційного суду у вересні 2010 року, і дев’ятирічний термін її як судді КСУ спливав менш, аніж через півроку.

Звільнений внаслідок «грубого дисциплінарного проступку» попередній голова КСУ Станіслав Шевчук, у свою чергу, назвав таке рішення колег «антиконституційним переворотом», ініційованим тогочасним президентом Петром Порошенком.

ДБР пізніше відкрили два провадження: щодо ймовірного використання службового становища Шевчуком і щодо ймовірного використання службового становища іншими суддями для тиску на Шевчука.

На зміну голови суду тоді відреагував і колишній заступник адміністрації президента Януковича Андрій Портнов, заявивши, що зацікавленим у відставці Шевчука був також і його тогочасний заступник – Олександр Тупицький. На думку Портнова, той хотів ще тоді очолити суд або стати виконувачем обов’язків. На той момент його прогноз не справдився.

Реакції на призначення Тупицького

«Хрен редьки не слаще», так прокоментувала обрання нового голови КСУ голова Громадської ради з питань люстрації при Мін’юсті Тетяна Козаченко. Вона, зокрема, пригадала справу 2000 року щодо адвоката Сергія Салова, у якого вилучили примірники газети із фейковими новинами про смерть Леоніда Кучми від алкогольної інтоксикації і засудили за «наклеп», через що той потім звертався до Європейського суду з прав людини.

Як тоді повідомляло Радіо Свобода, справу Салова у Куйбишівському райсуді Донецька розглядав суддя Олександр Тупицький.

«Це той самий суддя, якому, згідно з записами Мельниченка, Леонід Кучма обіцяв «вирвати матку», а тодішній голова Донецької облдержадміністрації Віктор Янукович пообіцяв «підвісити» Тупицького «за одне місце». І лише за те, що суддя не побачив у діях адвоката Салова складу злочину.

Все ж, Тупицький під шаленим тиском влади і після рішення президії обласного суду про скасування його рішення, виніс новий вердикт: дав Сергію Салову 5 років ув’язнення, але з відстрочкою на 2 роки», – йдеться у матеріалі за 22 березня 2005-го про завершення розгляду згаданої справи у ЄСПЛ.

Як повідомляється, до колонії Сергій Салов не потрапив, але провів сім місяців у СІЗО.

ЄСПЛ скасував вирок по адвокату Салому і той був виправданий повністю, пише Тетяна Козаченко.

«У 2013 році адвокат помер, а той, хто виніс вирок (скасований в наступному Європейським судом по правам людини), в цьому ж 2013 році став суддею Конституційного суду від Януковича. От така іронія долі. Чи її знущання», – зауважує вона.

На цю тему висловились також і в «Центрі протидії корупції».

«Не варто бути серйозним експертом, щоб припустити, що Тупицький буде голосувати за скасування закону про люстрацію та інших прогресивних рішень», – написали вони на своїй сторінці у фейсбуці.

Сам Олександр Тупицький ці репліки наразі ніяк не коментував і щодо свого обрання головою суду публічно не висловлювався.

Читайте ще:

Голова Антикорупційного суду Олена Танасевич: хто така і чим володіє

Хто такий Андрій Портнов і чого від нього можна очікувати?​