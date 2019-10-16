Поновлений на посаді глава КС Шевчук вимагав допустити його на робоче місце, йому відмовили

16 жовтня поновлений на посаді суддя Конституційного суду України Станіслав Шевчук вимагав допустити його до робочого місця. Про це повідомили у КСУ.

«Він наголошував на тому, що в рішенні Окружного адміністративного суду міста Києва йдеться про негайне виконання рішення в частині поновлення Станіслава Шевчука на посаді судді та Голови Конституційного Суду України», – мовиться у повідомленні.

У судді Шевчуку сказали, що КС почав розгляд цього питання напередодні.

«Разом з тим, станом на 16 жовтня 2019 року, на час прибуття Станіслава Шевчука до Конституційного Суду України відсутнє Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва у справі № 640/8752/19 завірене гербовою печаткою як цього вимагає чинне законодавство України. Крім того, як скорочений, так і повний тексти Рішення у цій справі відсутні у Єдиному державному реєстрі судових рішень. Надана особисто Станіславом Шевчуком 15 жовтня 2019 року копія скороченого судового Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 11 жовтня 2019 року не завірена належним чином, як цього вимагає Інструкція з діловодства в адміністративних судах України», – заявили у КСУ.

14 травня КСУ звільнив голову суду Станіслава Шевчука з посади судді і призначив головою суду Наталію Шапталу. Шевчук назвав ці події «антиконституційним переворотом» і пізніше оскаржив це рішення у суді.

11 жовтня Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді колишнього голову Конституційного суду Станіслава Шевчука.