Голова КСУ прокоментував лист із вимогою його відставки

Голова Конституційного суду Станіслав Шевчук в ефірі Радіо Свобода прокоментував лист, оприлюднений трьома суддями КСУ, в якому вони вимагали його відставки.

За словами Шевчука, автори листа не вперше критикували його роботу.

«Ці колеги постійно пишуть листи вже п’ять років, попереднім головам суду, мені. Там є певна критика, певні, на їхній погляд, порушення, але з цим ми розберемося всередині», – сказав Шевчук.

Він назвав подібні випадки «нормальним робочим процесом», хоча висловив подив через публічний виступ своїх колег.

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«Я просто здивований, що ця критика вийшла назовні. В нас є свої методи, свої способи. Треба чути один одного, допомагати один одному, бо ми один орган, і на нас дуже уважно дивиться суспільство», – вважає голова КСУ.

Він додав, що давав пояснення з приводу звинувачень суддів.

У березні 2019 року троє суддів Конституційного суду України – Микола Мельник, Сергій Сас та Ігор Сліденко – звернулися до своїх колег iз листом, в якому виступили за відставку очільника КСУ Станіслава Шевчука.

Витяги з листа також оприлюднили кілька видань, зокрема «Дзеркало тижня».

На думку авторів листа, «подальше перебування Станіслава Шевчука на посаді голови КСУ призведе до повного розвалу суду та руйнації конституційного правосуддя».

Шевчук очолює КСУ з лютого 2018 року.

Повну версію інтерв’ю зі Станіславом Шевчуком дивіться на YouTube-каналі Радіо Свобода.

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