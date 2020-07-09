Шкарлет розповів, якою була його співбесіда за участі президента

Тимчасово виконуючий обов’язки міністра освіти Сергій Шкарлет розповів в інтерв’ю Радіо Свобода, як проходила його співбесіда в Офісі президента.

Він зазначив, що на зустрічі окрім самого президента Володимира Зеленського був також голова освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак та заступник керівника ОП Юрій Костюк.

«Зі мною була годинна (можливо, трішки більше) розмова. Яка думка щодо всіх ланок освіти (середньої, дошкільної, позашкільної, вищої), які перспективи. Щодо міжнародного стану освіти. Загальної обізнаності», – зазначив Шкарлет.

Колишній ректор Чернігівського національного технологічного університету Сергій Шкарлет став т.в.о.міністра освіти та науки 25 червня за рішенням уряду, адже дещо раніше у Верховній Раді відмовились виносити на розгляд до сесійної зали рішення про його призначення.