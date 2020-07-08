Т.в.о.міністра освіти Шкарлет розповів, чи треба змінювати мову освіти

Т.в.о.міністра освіти Сергій Шкарлет в інтерв'ю Радіо Свобода відповів на припущення ексочільниці МОН Лілії Гриневич про те, що він «​може змінити мовну політику в освіті», наголосивши, що на його думку, мова викладання в українських закладах освіти має бути українська.

«Українська мова. У нас Конституція є, у нас є закон. Депутат може висловлювати іншу позицію, а міністерство – це виконавча влада, вона повинна виконувати закони», – розповів Шкарлет в інтерв'ю Радіо Свобода.

Він також додав, що «зараз вносяться зміни, щоб дозволити студентам іноземцям вивчати іноземну мову, але за умови того, що вони повинні вивчати і українську мову».

3 липня ексочільниця МОН Лілія Гриневич заявила, що «призначення людини з антимайданними цінностями, члена Партії регіонів, людини, яка неодноразово публічно засвідчувала, що поділяє їхні підходи, може призвести до зміни мовної політики в системі освіти».

Колишній ректор Чернігівського національного технологічного університету Сергій Шкарлет став т.в.о.міністра освіти та науки 25 червня за рішенням уряду, адже дещо раніше у Верховній Раді відмовились виносити на розгляд до сесійної зали рішення про його призначення.