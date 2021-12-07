Київські школярі підуть на зимові канікули з 25 грудня – КМДА

Зимові канікули для столичних школярів почнуться 25 грудня і триватимуть до 9 січня включно, повідомила у вівторок пресслужба Київміськадміністрації.

Як повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, причин для перенесення канікул немає.

«Завдяки ефективним протиепідемічним заходам у столиці вдалося зупинити зростання захворюваності на COVID-19 і вийти з «червоної» зони епідеміологічної небезпеки. Зараз усі 425 столичних шкіл працюють у звичайному режимі», – заявив Мондриївський.

Він додав, що серед освітян вакциновано майже 97%.

Раніше сьогодні міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні понад 40 тисяч дітей віком від 12 років вакциновані проти COVID-19.