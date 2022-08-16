МОН: 41% закладів освіти готові до навчання офлайн

В Україні до проведення навчального процесу офлайн готові близько 41% закладів освіти, повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет під час селекторної наради 16 серпня.

За його даними, станом на 15 серпня проведено огляд понад 21 тисячі закладів освіти, що складає 80% від загальної кількості.

«До початку освітнього процесу в очній формі навчання за показниками забезпеченості учасників освітнього процесу укриттями фонду захисних споруд цивільного захисту готово близько 41% закладів освіти», – цитує Шкарлета пресслужба МОН.

Створення безпечних умов для усіх учасників освітнього процесу – єдина умова очного навчання, наголосив міністр.

«Фактор безпеки – це основний аргумент для початку традиційного навчання. Освітній процес в очному режимі може відбуватися виключно за умови наявності захисних споруд у закладах освіти. Окрім того, остаточне рішення про формат навчання ухвалює голова ОВА, і обов’язково з урахуванням думки батьків», – сказав міністр.

Якщо потужності захисних споруд є недостатніми для укриття всіх учасників освітнього процесу, то навчання може бути організоване «шляхом розподілу навчального часу в межах годин (змін) упродовж дня, тижня, місяця або семестру».

Зі свого боку, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що МВС закріпило за кожним закладом освіти в регіонах рятувальника – конкретного працівника, який також відповідатиме за те, чи готовий заклад до нового навчального року.

Робота комісій з огляду приміщень закладів освіти ще триває, додали у МОН.

Раніше Кабінет міністрів рекомендував школам почати навчання з 1 вересня в очному режимі. Але влада наполягає, що в школах мають бути укриття.

За даними Офісу генпрокурора, через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 закладів освіти, 289 із них – зруйновані повністю.