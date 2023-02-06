У школах окупованого Скадовського району російські війська створюють «кадетські класи» – Генштаб

Російські війська посилюють фільтраційні заходи на окупованих частинах Херсонської області, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України увечері 6 лютого.

За даними командування, для перевірок місцевих до окупованого Новотроїцького на Херсонщині прибули співробітники російської ФСБ.

«Для поповнення втрат в живій силі, крім мобілізації, окупанти також проводять пропагандистсько-агітаційну роботу серед молоді. Так, в школах Скадовського району Херсонської області створюються кадетські класи з посиленою військовою підготовкою. Російські загарбники обіцяють, що випускникам цих класів нібито будуть надаватися пільги при вступі на контрактну військову службу у вигляді призначення на сержантські посади», – йдеться в зведенні.

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Водночас на Луганщині триває примусова російська паспортизація, додають у штабі:

«Так, в місті Кремінна Луганської області працівникам так званих «державних підприємств ЛНР», які не перебувають в черзі на отримання російського паспорта, знижують зарплатню на 30%».

За даними штабу, російські війська протягом доби завдали п’ятьох ракетних та 12 авіаційних ударів по Україні, а також здійснили 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, є жертви серед мирного населення.

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Натомість Сили оборони України протягом доби завдали дев’ятьох ударів по районах зосередження окупантів та два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів, йдеться в зведенні. Командування також звітує про ураження ракетно-артилерійськими військами двох районів зосередження живої сили російської армії.