У день пам’яті жертв Бабиного Яру Шмигаль порівняв дії нацистів з нинішніми діями армії РФ

У день пам'яті жертв Бабиного Яру прем'єр-міністр України Денис Шмигаль порівняв дії нацистів з нинішніми діями армії РФ.

«Здавалося, це жахіття залишилося назавжди в минулому. Але через 81 рік в Україні, у центрі Європи, це знову повторилося. Розстріли, масові поховання. Ті, хто влаштовував геноцид у 1941-му, і ті, хто влаштовує геноцид у 2022-му, – однакові злочинці, яким дорога лише до міжнародного трибуналу», – наголосив він.

Під час німецької окупації Києва урочище Бабин Яр стало місцем масових розстрілів. Наприкінці вересня 1941 за два дні нацисти розстріляли понад 33 тисячі євреїв. Бабин Яр є одним із символів Голокосту.

1 березня 2022 року російські війська здійснили обстріл телевежі в Києві, у ході якого постраждала також місцевість Бабин Яр. Внаслідок цього 5 людей загинули, ще 5 постраждали.