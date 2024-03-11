Шмигаль на засіданні ставки звітував про зведення оборонних рубежів – Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача – про це він заявив 11 березня.

За словами Зеленського, на засіданні виступили головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, начальник Генерального штабу Анатолій Баргилевич та інші представники командування.

«Куп’янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Мар’їнський, Південний напрямки, операції морської піхоти», – перерахував він.

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Крім того, міністр оборони Рустем Умєров і міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін повідомили, зокрема, про фактичне та майбутнє надходження снарядів, ракет, іншого озброєння, а також власного виробництва.

«Інша важлива тема – фортифікації. Звіт Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо темпів зведення нових оборонних рубежів. Захист у три смуги завдовжки 2000 кілометрів – масштабне завдання, але зараз темпи хороші. Розраховую на вчасне завершення», – сказав Зеленський.

На початку березня голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що уряд виділив рекордні 1,3 мільярда гривень на будівництво оборонних споруд на Запоріжжі.