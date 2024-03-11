«Фільм, який показує правду про російський тероризм»: Зеленський подякував авторам «20 днів у Маріуполі»

Президент України Володимир Зеленський подякував команді, яка працювала над фільмом «20 днів у Маріуполі», за здобуту нагороду кінопремії «Оскар» та наголосив на необхідності звільнення з російського полону українських військових, які захищали місто – про це він написав у телеграмі.

«20 днів у Маріуполі» – фільм, який показує правду про російський тероризм. Дякую команді, яка працювала над цим фільмом і здобула таку важливу нагороду «Оскар», яка дає змогу голосно сказати про російську війну проти України», – йдеться у повідомленні.

Зеленський також подякував всім журналістам, «які розуміють важливість висвітлення правди» про війну Росії проти України, та згадав про військових, які обороняли місто під час повномасштабного вторгнення.

«Пам’ятаємо та маємо звільнити з російського полону всіх оборонців Маріуполя та «Азовсталі», яких досі утримують у нелюдських умовах. Ми пам’ятаємо, що маємо перемогти російське зло, щоб відновити нормальне життя для всіх наших людей, для кожного нашого міста», – написав Зеленський.

Документальний фільм «20 днів у Маріуполі» здобув головну нагороду у світі кіно – премію «Оскар». Стрічка режисера Мстислава Чернова стала третім українським фільмом, номінованим на цю нагороду, і першим, який здобув золоту статуетку.

Авторами стрічки «20 днів у Маріуполі» є режисер Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василиса Степаненко. Вони були останніми журналістами, які залишалися в Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і зафіксували те, що відбувалося в приазовському місті в перші три тижні повномасштабного вторгнення РФ.

Маріуполь був захоплений російськими військами у травні 2022 року після майже трьох місяців запеклих боїв. За цей час у місті було зруйновано значну частину будинків та інших об’єктів. Точна кількість загиблих невідома – оцінки варіюються від кількох тисяч до кількох десятків тисяч.