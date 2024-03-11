Український фільм про облогу Маріуполя здобув перемогу на «Оскарі»

Документальний фільм «20 днів у Маріуполі» здобув головну нагороду у світі кіно – премію «Оскар». Це сталося на церемонії нагородження, яка вночі 11 березня за Києвом відбулася в американському місті Лос-Анджелес.

Стрічка режисера Мстислава Чернова стала третім українським фільмом, номінованим на найпрестижнішу нагороду, і першим, який здобув золоту статуетку.

«Це перший український «Оскар» в історії. Але я хотів би ніколи не робити цей фільм, не виходити на цю сцену, і хотів би, щоб Росія не нападала на Україну. Якби я міг обміняти нагороду на те, щоб Росія не окупувала наші міста. Я б віддав цю нагороду за те, щоб Росія не вбивала моїх земляків, звільнила всіх українських військових і цивільних, які зараз в тюрмах та знаходяться в заручниках» – сказав Мстислав Чернов зі сцени, де відбувалося нагородження.

Авторами стрічки «20 днів у Маріуполі» є режисер Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко. Вони були останніми журналістами, які залишалися в Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і зафіксували те, що відбувалося в приазовському місті в перші три тижні повномасштабного вторгнення РФ.

Перед «Оскаром» Євгенові Малолєтці, Мстиславу Чернову, Василисі Степаненко вручили Шевченківську премію – за серію журналістських матеріалів про облогу Маріуполя (репортажі, фото та відеорепортажі, розслідування і фільм «20 днів у Маріуполі»). Також фільм і його автори здобули кілька міжнародних нагород.

96-та церемонія вручення премії Американської кіноакадемії відбулася в ніч з 10 на 11 березня у театрі Dolby в Лос-Анджелесі. Найкращим фільмом визнали «Оппенгеймер», який розповідає про «батька атомної бомби» Роберта Оппенгеймера. Стрічка була фаворитом кінопремії за кількістю номінацій – вона претендувала на 13 статуеток і отримала сім нагород. Виконавець головної ролі Кіліан Мерфі став «Найкращим актором», Роберт Дауні-молодший – «Найкращим актором другого плану», Крістофер Нолан – «Найкращим режисером».