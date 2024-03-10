Від початку березня Росія запустила по території України 175 «шахедів» – Зеленський

Від початку березня російські військові запустили по території України 175 безпілотників типу «Шахед», розповів у новому відеозверненні президент Володимир Зеленський.

«Хочу зараз відзначити усіх українських воїнів, які щодня і щоночі захищають наше небо. Тільки за одну ніч, у цю неділю (10 березня – ред.), їм вдалося збити 35 «Шахедів». Загалом від початку березня російські терористи застосували проти України вже 175 таких убивчих дронів. На щастя, 151 із них були збиті нашими воїнами. І це дуже важливий результат. Так, не всі, є влучання, і на жаль, є втрати і жертви», – сказав президент.

Глава держави подякував кожному воїну мобільних вогневих груп в усіх регіонах бойового чергування.

«Я дякую кожному льотчику та інженеру Повітряних сил, усім нашим воїнам протиповітряної оборони», – наголосив Зеленський.

Російські військові регулярно із різних видів озброєння атакують українські регіони. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.