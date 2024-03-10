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Від початку березня Росія запустила по території України 175 «шахедів» – Зеленський

Від початку березня російські військові запустили по території України 175 безпілотників типу «Шахед», розповів президент Володимир Зеленський
Від початку березня російські військові запустили по території України 175 безпілотників типу «Шахед», розповів президент Володимир Зеленський

Від початку березня російські військові запустили по території України 175 безпілотників типу «Шахед», розповів у новому відеозверненні президент Володимир Зеленський.

«Хочу зараз відзначити усіх українських воїнів, які щодня і щоночі захищають наше небо. Тільки за одну ніч, у цю неділю (10 березня – ред.), їм вдалося збити 35 «Шахедів». Загалом від початку березня російські терористи застосували проти України вже 175 таких убивчих дронів. На щастя, 151 із них були збиті нашими воїнами. І це дуже важливий результат. Так, не всі, є влучання, і на жаль, є втрати і жертви», – сказав президент.

Глава держави подякував кожному воїну мобільних вогневих груп в усіх регіонах бойового чергування.

«Я дякую кожному льотчику та інженеру Повітряних сил, усім нашим воїнам протиповітряної оборони», – наголосив Зеленський.

Російські військові регулярно із різних видів озброєння атакують українські регіони. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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