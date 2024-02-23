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Шмигаль анонсував відкриття нового пункту пропуску на кордоні з Угорщиною

За словами Дениса Шмигаля, він буде працювати для пасажирських автомобілів, це допоможе зменшити черги та прискорить перетин кордону
За словами Дениса Шмигаля, він буде працювати для пасажирських автомобілів, це допоможе зменшити черги та прискорить перетин кордону

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував відкриття нового пункту пропуску на кордоні з Угорщиною.

«Сьогодні уряд прийме рішення про відкриття нового пункту пропуску на кордоні з Угорщиною. Це пункт пропуску «Велика Паладь - Надьгодош». Він буде працювати для пасажирських автомобілів, і це допоможе зменшити черги та прискорить перетин кордону для наших громадян», – сказав він під час виїзного засідання уряду у Львівській області.

За його словами, також є домовленість з угорською стороною про
розширення роботи ще одного пункт пропуску – «Лужанка - Берегшурань».

Він зазначив, що тепер ним зможуть виїжджати порожні фури без обмежень по вазі, а також рухатися пасажирські та вантажні автомобілі з максимальною вагою до 7,5 тонн.

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Ця заява пролунала на тлі блокування польськими фермерами кордону з Україною. Вони ускладнюють перетин кордону вантажівками, пасажирських рух не блокується.

Водночас у Держприкордонслужбі зазначали, що через те, що водії обирають пункти перетину в інших країнах як альтернативу польським, навантаження на них зростає.

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