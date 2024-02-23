Прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував відкриття нового пункту пропуску на кордоні з Угорщиною.



«Сьогодні уряд прийме рішення про відкриття нового пункту пропуску на кордоні з Угорщиною. Це пункт пропуску «Велика Паладь - Надьгодош». Він буде працювати для пасажирських автомобілів, і це допоможе зменшити черги та прискорить перетин кордону для наших громадян», – сказав він під час виїзного засідання уряду у Львівській області.

За його словами, також є домовленість з угорською стороною про

розширення роботи ще одного пункт пропуску – «Лужанка - Берегшурань».



Він зазначив, що тепер ним зможуть виїжджати порожні фури без обмежень по вазі, а також рухатися пасажирські та вантажні автомобілі з максимальною вагою до 7,5 тонн.

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Ця заява пролунала на тлі блокування польськими фермерами кордону з Україною. Вони ускладнюють перетин кордону вантажівками, пасажирських рух не блокується.

Водночас у Держприкордонслужбі зазначали, що через те, що водії обирають пункти перетину в інших країнах як альтернативу польським, навантаження на них зростає.