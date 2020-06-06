Темпи реєстрації ФОП повернулися до «докарантинних» показників – Шмигаль

Кількість фізичних осіб-підприємців, які зареєструвалися за тиждень, сягнула показників до карантину, заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Про це він повідомив 6 червня на своїй Фейсбук-сторінці.

«Кількість реєстрацій нових фізичних осіб-підприємців повернулася фактично до докризового періоду. За минулий тиждень було зареєстровано більш ніж 5 тисяч нових ФОП та майже тисяча нових підприємств», – написав він.

Шмигаль нагадав про існування програми кредитування «5-7-9» для підтримки малого та середнього бізнесу.

«Крім того, Уряд подав у парламент законопроєкт, який запустить програму «Нові гроші» для українських підприємців. Це так само дешеві ресурси практично під 0%. Очікуємо на швидке рішення Верховної Рад», – додав Шмигаль.

За словами голови уряду, загалом на програми кредитування бізнесу Кабінет міністрів закладає 10 мільярдів гривень.

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За даними проєкту з відкритих даних Opendatabot , станом на 31 травня в Україні за місяць зареєстрували 5 325 ФОП (останні дані порталу). Це максимальний показник кількості зареєстрованих за місяць з початку дії карантину.

Через загрозу COVID-19 в Україні Кабінет міністрів запровадив карантин з 12 березня. У травні його почали поступово послаблювати.