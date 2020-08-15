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15 серпня 2020, Київ 22:16
Новини | Економіка

Шмигаль: економіка України «почала відновлюватися» в третьому кварталі 2020-го

За словами голови уряду, на економічну ситуацію позитивно впливає збір урожаю

Економіка України почала відновлюватися в третьому кварталі 2020 року, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль 15 серпня.

За словами голови уряду, на економічну ситуацію позитивно впливає збір урожаю, який перенісся з другої чверті року на третю «через погодні умови». Він вказав на прогноз Міністерства економічного розвитку і торгівлі, згідно з яким протягом наступних трьох років ВВП зростатиме на понад 4% щорічно.

Шмигаль також вказав на показники програми кредитування «5-7-9».

«Загальний об’єм позик для малого та середнього бізнесу вже склав 4,2 млрд грн. 75% всіх кредитів для МСБ з лютого було видано саме в межах програми «5-7-9%». Найбільше кредитів видано українським фермерам – 57%, ще 17% – це торгівля і 6% – це промисловість», – стверджує прем’єр-міністр.

За даними Державної служби статистики, реальний ВВП України в другому кварталі змешився на 9,9% порівняно з першим кварталом 2020 року (з урахуванням фактору сезонності) і на 11,4% – порівняно з другим кварталом 2019 року.

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