Довідковий курс гривні показує зміцнення на 10 копійок

Довідковий курс гривні, який Національний банк встановив опівдні 13 серпня, становить 27 гривень 42 копійок щодо долара. Це на понад 10 копійок менше за вартість долара за офіційним курсом 13 серпня – 27,5266 гривні.

Напередодні, 12 серпня, долар офіційно коштував 27 гривень 59 копійок.

За даними сайту «Мінфін», торги на міжбанківському ринку почалися вранці з позначки 27,47-50 гривні за долар. До обіду курс знизився до 27,39-41 гривні.

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У широкому коридорі 26,5–27 гривень за долар національна валюта перебувала понад два місяці – від кінця квітня до початку липня. Зроблена 1 липня заява ексголови НБУ Якова Смолія про відставку через політичний тиск на нього спричинила зростання котирувань до 27 гривень 20 копійок за долар і навіть вище.

Упродовж кількох торгових сесій ситуація стабілізувалася, але після призначення головою НБУ Кирила Шевченка девальвація національної валюти прискорилася.