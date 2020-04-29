Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
29 квітня 2020, Київ 23:21
Новини | Економіка

Уряд готовий до перемовин з країнами, які захочуть офіційно запросити українців на сезонні роботи

Шмигаль: важливою передумовою є легальне працевлаштування строком від 3 місяців із дотриманням усіх соціальних гарантій та належних умов праці українців

Кабінет міністрів України готовий до перемовин з країнами, які захочуть офіційно запросити українських робітників на сезонні роботи, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з послом Європейського Союзу в Україні Матті Маасікасом та тимчасово повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.

«Важливою передумовою є легальне працевлаштування строком від 3 місяців із дотриманням усіх соціальних гарантій та належних умов праці українців. Координацію цієї роботи буде здійснювати урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції», – написав Шмигаль у Facebook.

За його словами, уряд не отримував офіційних звернень від інших країн, крім Фінляндії.

За даними Національного банку України, у 2019 році українські трудові мігранти переказали до України понад 12 мільярдів доларів.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG