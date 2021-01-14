Зґвалтування у поліцейському відділку Кагарлика: адвокат постраждалої розповіла про перебіг справи

22 січня в Обухівському районному суді продовжиться підготовче засідання у справі про катування і зґвалтування жінки у відділенні поліції в Кагарлику на Київщині.

На ньому розглядатиметься питання про продовження строків домашнього арешту колишньому очільнику відомства Сергію Панасенку та експоліцейському Ярославу Левандюку, повідомила Радіо Свобода Злата Симоненко, адвокатка потерпілої у справі Нелі Погребицької.

«Також буде вирішуватися питання про призначення до розгляду обвинувального акту. Бо обвинувальний акт може бути ще й повернений на виправлення якихось недоліків чи помилок. І буде ухвалюватися рішення про процедуру порядку дослідження доказів: чи спочатку допитати, потім докази, чи навпаки», – розповіла адвокат постраждалої.

30 грудня 2020 року вже відбулося перше підготовче засідання, на якому продовжили строки тримання під вартою підозрюваним співробітникам Кагарлицького відділку поліції Миколі Кузіву та Сергію Сулимі, розповіла Радіо Свобода речниця Обухівського суду Юлія Шахова.

«На цьому судовому засіданні були присутні не всі учасники судового процесу, через що справа по суті не розглядалась, було підготовче судове засідання, яке відклали. Але це не заважає судді продовжити строки тримання під вартою», – пояснила Шахова.

За словами адвокатки постраждалої, та досі перебуває під психологічним тиском через осуд сусідів та критичні коментарі в соцмережах. Про це свідчать комплексні психологічні експертизи, оприлюднювати які захист поки що не може, заявила Симоненко.

«Крім того, якщо буде звільнено з-під варти Сулиму або Кузіва – ніхто не може гарантувати безпеку, попри те, що в неї є охорона і відповідна кнопка виклику», – каже Симоненко.

Радіо Свобода надіслало запит до Офісу генерального прокурора з запитанням про те, яке покарання вимагатимуть залучені до справи прокурори для підозрюваних.

Наразі справа розглядається в Обухівському районному суді, куди її 24 грудня направив Київський апеляційний суд. Раніше судді Кагарлицького районного суду взяли самовідвід. В Обухівському районному суді справа розглядається одноосібно, без залучення колегії суддів.

Розслідуванням справи займалися слідчі ДБР. Досудове розслідування завершено.

У грудні Державне бюро розслідувань вручило п’ятьом поліцейським обвинувальні акти в справі про катування та зґвалтування в Кагарлику Київської області.