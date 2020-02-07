Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
07 лютого 2020, Київ 15:59
Новини | Політика

Шокін сподівається, що суд відновить його на посаді генпрокурора

При цьому Віктор Шокін не зміг оцінити свої шанси на поновлення на посаді

Колишній генеральний прокурор Віктор Шокін сподівається, що суд відновить його на посаді генпрокурора. Про це він сказав в інтерв’ю Українським новинам.

«Якщо Європейський суд ухвалить таке рішення і коли він ухвалить, то думаю, що я повинен це зробити. Згідно із законом, Україна повинна виконувати всі рішення ЄСПЛ», – сказав він.

При цьому Шокін не зміг оцінити свої шанси на поновлення на посаді.

«Не знаю. Я чекаю суд. Ті суди, які були в Україні, – і сміх і гріх. Застереження одне – нібито пропущені строки давності, але це повна маячня. Вони (рішення суду) на 100% були спроєктовані, навіть знаю ким. Усі один в один. Але суд повинен розібратися, розглянувши мою заяву по суті, саме по суті. Якщо я правий, то, будь ласка, відновіть мене. Адже закон повинен бути один для всіх», – заявив він.

Минулого місяця колишній генеральний прокурор в інтерв’ю ТСН заявив про те, що його отруїли і не виключив причетності до цього колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.

Віктор Шокін був генеральним прокурором України у 2015-2016 роках. У березні 2016 року Верховна Рада схвалила звільнення Шокіна, 3 квітня президент Порошенко звільнив його з посади генпрокурора.

У вересні 2019 року Віктор Шокін попросив Верховний суд поновити його на посаді генерального прокурора. Наступного місяця Касаційна адміністративна палата Верховного суду відмовила Шокіну у відновленні на посаді.

Шокін також звернувся до Європейського суду з прав людини з позовом про визнання незаконним його звільнення з посади генпрокурора.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG