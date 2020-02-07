Колишній генеральний прокурор Віктор Шокін сподівається, що суд відновить його на посаді генпрокурора. Про це він сказав в інтерв’ю Українським новинам.

«Якщо Європейський суд ухвалить таке рішення і коли він ухвалить, то думаю, що я повинен це зробити. Згідно із законом, Україна повинна виконувати всі рішення ЄСПЛ», – сказав він.

При цьому Шокін не зміг оцінити свої шанси на поновлення на посаді.

«Не знаю. Я чекаю суд. Ті суди, які були в Україні, – і сміх і гріх. Застереження одне – нібито пропущені строки давності, але це повна маячня. Вони (рішення суду) на 100% були спроєктовані, навіть знаю ким. Усі один в один. Але суд повинен розібратися, розглянувши мою заяву по суті, саме по суті. Якщо я правий, то, будь ласка, відновіть мене. Адже закон повинен бути один для всіх», – заявив він.

Минулого місяця колишній генеральний прокурор в інтерв’ю ТСН заявив про те, що його отруїли і не виключив причетності до цього колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.

Віктор Шокін був генеральним прокурором України у 2015-2016 роках. У березні 2016 року Верховна Рада схвалила звільнення Шокіна, 3 квітня президент Порошенко звільнив його з посади генпрокурора.

У вересні 2019 року Віктор Шокін попросив Верховний суд поновити його на посаді генерального прокурора. Наступного місяця Касаційна адміністративна палата Верховного суду відмовила Шокіну у відновленні на посаді.

Шокін також звернувся до Європейського суду з прав людини з позовом про визнання незаконним його звільнення з посади генпрокурора.