Шольц висловив занепокоєння через заворушення у Франції

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що «зі стурбованістю» стежить за заворушеннями у Франції через день після того, як президент Емманюель Макрон відклав державний візит до Німеччини через насильство.



Франція є «дружньою сусідньою країною», а Париж і Берлін разом «гарантують, що Європейський Союз, який важливий для нашого спільного майбутнього, працює добре», сказав Шольц в інтерв’ю телекомпанії ARD.



«Ось чому ми, звичайно, дивимось на (заворушення) із занепокоєнням, і я дуже сподіваюся, і я, безумовно, переконаний, що президент Франції знайде способи забезпечити швидке покращення цієї ситуації», – сказав Шольц, якого цитує AFP.

Офіс президента Німеччини напередодні оголосив, що Макрон відкладає запланований візит, який повинен був розпочати в неділю, через насильство у Франції, спричинене вбивством поліцією підлітка.



На запитання про те, чи може насильство дестабілізувати Францію та Європу, Шольц відповів: «Я не очікую, що Франція стане нестабільною».



У суботу в Нантері під Парижем поховали 17-річного підлітка алжирського і марокканського походження, якого називають лише за іменем Наель М. У вівторок його зупинив поліцейський патруль за порушення ПДР, коли хлопець рушив, його застрелили. Через це почалися заворушення, які тривають п’яту добу поспіль, поліція затримала вже понад 700 осіб.