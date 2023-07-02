Протести в Франції: затримано вже понад 700 осіб

У Франції п’яту добу поспіль тривають заворушення через вбивство 17-річного хлопця, поліція затримала вже понад 700 осіб, повідомляє France 24.

За даними Міністерства внутрішніх справ Франції, правоохоронці затримали вже 719 осіб. Уночі поліція затримала 486 учасників акцій протесту.

Журналісти повідомили, що вночі мітингувальники атакували будинок мера паризького передмістя Л’аї-ле-Роз. Зловмисники на автомобілі протаранили будівлю, а потім підпалили машину. У цей момент дружина та двоє дітей мера спали.

Коли родина міського голови намагалася втекти, у двір почали кидати фаєри, внаслідок чого жінка та одна дитина отримали поранення.

У суботу в Нантері під Парижем поховали 17-річного підлітка алжирського і марокканського походження, якого називають лише за іменем Наель М. У вівторок його зупинив поліцейський патруль за порушення ПДР, коли хлопець рушив, його застрелили.

Поліцейські спочатку заявили, що водій намагався збити їх, але на опублікованому пізніше відео видно, що під час перевірки автомобіля один із поліцейських тримає водія під прицілом. Коли автомобіль рушає з місця, поліцейський робить постріл і влучає водієві в груди.

На похорон прийшли сотні людей, поховання пройшло у спокійній обстановці без присутності поліції.

Загалом на боротьбу із заворушеннями направили 45 тисяч поліцейських. Поранення і травм у сутичках із протестувальниками зазнали вже понад 200 поліцейських. За час заворушень були пошкоджені сотні будівель, спалені тисячі автомобілів, розгромлені магазини і поліцейські дільниці.

38-річного поліцейського, який вистрілив у хлопця, заарештували. Триває розслідування у справі про навмисне вбивство.

Президент Франції Емманюель Макрон закликав припинити насильство і виявити спокій, «щоб справедливість могла перемогти». Влада також закликає батьків не дозволяти неповнолітнім брати участь у заворушеннях.