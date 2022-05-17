Зеленський провів «продуктивні переговори» з Шольцом, обговорювали тиск на Росію

Президент України Володимир Зеленський провів «продуктивні переговори» з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, серед іншого, обговорювали продовження тиску на Росію.

«Провів продуктивні перемовини з Олафом Шольцом. Обговорили ситуацію на фронті, продовження тиску на РФ, посилення санкцій, перспективи досягнення миру. Цінуємо підтримку Німеччини, зокрема оборонну. Розраховуємо на подальше сприяння Німеччини на шляху України до повноправного членства в ЄС», – написав Зеленський у твіттері.

Німецька сторона наразі не повідомила про подробиці цієї розмови.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 16 травня припустила, що Європейський Союз найближчим часом запровадить черговий пакет санкцій проти Росії. Вони передбачають ембарго на російську нафту.

Раніше Bloomberg повідомляв, що уряд Німеччини відмовиться від імпорту російської нафти до кінця року, навіть якщо не вдасться домовитися про ембарго на рівні Євросоюзу.

Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Німеччина ще два місяці тому називала неможливим нафтове ембарго проти Росії, тоді як зараз є однією з «провідних держав, які дійсно проштовхують нафтове ембарго».

Міністерство економіки Німеччини стверджує, що залежність від російської нафти знизилася з 35% до 12% від початку масштабного вторгнення Росії в Україну.