«Белсат»: поліція відпустила головного редактора Hrodna.life

У Білорусі поліція відпустила головного редактора видання Hrodna.life Олексія Шота, повідомило білоруське державне агентство «Белсат».

У нього забрали ноутбук, телефон, три жорсткі диски та біло-червоно-білу парасолю.

За даними журналістів, Шота відпустили до засідання суду.

30 травня Шота затримали біля його будинку в місті Гродному на заході країни. Поліція заявила, що новинний портал публікував матеріали, які «визнані екстремістськими».

У березні Шота визнали винним у розповсюдженні екстремістського матеріалу й оштрафували.

До цього він працював у виданні Tut.by – найбільшому незалежному виданні країни.

У травні поліція відкрила провадження проти Tut.by, провела обшуки в будинках кількох редакторів та заблокувала веб-сайт.

Білоруська асоціація журналістів повідомила минулого тижня, що в країні затримані 27 співробітників медіа. Вони очікують суду або відбувають покарання.