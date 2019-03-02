Минулої доби на Донбасі бойовики стріляли 4 рази – штаб

Штаб Операції об’єднаних сил повідомляє, що за минулу добу підтримувані Росією бойовики здійснили 4 обстріли на Донбасі, в результаті яких поранень зазнав один український військовослужбовець. За даними штабу, сепаратисти тричі застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Згідно з повідомленням, бойовики відкривали вогонь в районах населених пунктів Піски, Новотошківське, Новолуганське та Шуми.

«Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції наших військ з автоматичних станкових гранатометів у районі населеного пункту Верхньоторецьке, що у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Втрат серед особового складу підрозділів Об’єднаних сил немає», – повідомили у штабі.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових в 15 обстрілах захоплених бойовиками територій Донеччини. В угрупованні «ЛНР» – у чотирьох.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.