Минулої доби двоє українських військових були поранені на Донбасі – штаб

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що минулої доби на Донбасі були поранені двоє українських військових. Згідно з повідомленням штабу на сторінці у Facebook, всього бойовики відкривали вогонь 21 раз.

«Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об’єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід»: з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля міста Мар’їнка; з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля села Лебединське. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає», – повідомили у штабі.

В сепаратистському угрупованні «ЛНР» звинувачують українських військових в 3 обстрілах за минулу добу, в угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових в обстрілі Докучаєвська.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.