ООС: бойовики з початку доби 4 рази відкривали вогонь, втрат у ЗСУ немає

Підтримувані Росією бойовики із початку доби і до 18-ї години 4 рази відкривали вогонь в бік позицій Збройних силу України, жоден український військовий при цьому не постраждав, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил на сторінці у Facebook.

«Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з мінометів калібру 82 міліметри, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Усі обстріли відбулись в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід», – йдеться в повідомленні.

Бойовики незаконних збройних угруповань про обстріли окупованих територій з боку ЗСУ 25 травня не повідомляють.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.