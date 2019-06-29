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29 Червень 2019, Київ 22:32
Новини | Політика

На Донбасі з початку доби поранений 1 військовослужбовець – штаб ООС

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У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 29 червня зазнав поранень один український військовослужбовець, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 11 обстрілів позицій українських військових.

«Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 міліметри, мінометів калібру 120 та 82 міліметри, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових у обстрілі Горлівки, а також сіл Доломітне і Майорове. В угрупованні «ЛНР» не вказують даних про обстріли упродовж дня на захоплених бойовиками територіях Луганщини.

/**/ /**/ /**/ Обмін інформацією між військовими та представниками ОБСЄ на Станично-Луганському КПВВ з приводу подальших кроків розведення сил
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Унаслідок конфлікту на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

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