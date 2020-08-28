Штаб ООС: минулої доби бойовики на Донбасі стріляли 1 раз, із початку поточної доби – тиша

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі 27 серпня один раз порушили режим припинення вогню, здійснивши кілька пострілів з підствольного та ручного протитанкового гранатометів поблизу Авдіївки.

«Бойових втрат, внаслідок ворожих пострілів, немає. Від початку поточної доби, 28 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігається тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано», – йдеться в повідомленні.

Підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» даних про ситуацію на фронті не повідомляють.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу українські військові не повідомляють про поранених та вбитих внаслідок бойових дій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.