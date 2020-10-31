Від початку доби на Донбасі зберігається тиша – штаб ООС

Від початку поточної доби, 31 жовтня на Донбасі не зафіксовано порушень режиму припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Від початку поточної доби, 31 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша», – мовиться у повідомленні.

Упродовж минулої доби бойовики тричі порушили домовленості, внаслідок одного з обстрілів загинули двоє українських військових.

У незаконному збройному угрупованні «ДНР» заявили про один обстріл з боку ЗСУ. У аналогічному угрупованні «ЛНР» про перебіг бойових дій минулої доби не звітували.