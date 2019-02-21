Один військовослужбовець загинув минулої доби на Донбасі – штаб

Минулої доби на Донбасі підтримувані Росією бойовики здійснили 13 обстрілів позицій Збройних сил України, один український військовослужбовець зазнав смертельного поранення, повідомляє вранці 21 лютого штаб Операції об’єднаних сил.

Згідно з повідомленням, бойовики 11 разів застосували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Відкривали сепаратисти вогонь поблизу населених пунктів Лебединське, Водяне, Широкине, Мар’їнка, Катеринівка, Хутір Вільний, Новоолександрівка, Новотошківське.

«Від початку поточної доби вогонь по наших позиціях ворог не відкривав», – йдеться в повідомленні.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових в обстрілі околиць Донецька та районів неподалік Водяного. Бойовики з угруповання «ЛНР» заявляють про 6 обстрілів з боку ЗСУ.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.