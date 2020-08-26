Минула доба на Донбасі: 1 обстріл з боку бойовиків та 2 поранені українські військовослужбовці

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що минулої доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі здійснили один обстріл із автоматичного станкового гранатомета поблизу Хутора Вільний.

«Ця провокація не несла загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат, внаслідок ворожого пострілу, немає. 25 серпня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», під час пересування між взводними опорними пунктами, внаслідок підриву ймовірно на протипіхотній осколковій міні натяжної дії ПОМ-2, отримали поранення двоє військовослужбовців Об'єднаних сил. Воїнів було оперативно доставлено до медичного закладу та надано кваліфіковану допомогу лікарів. Стан їхнього здоров’я оцінюється як задовільний», – йдеться в повідомленні.

За даними шатбу ООС, від початку поточної доби на усіх ділянках фронту спостерігається тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.

Підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» даних про ситуацію на фронті не повідомляють.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу українські військові не повідомляють про поранених та вбитих внаслідок бойових дій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.