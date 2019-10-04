Бойовики на Донбасі здійснили 41 обстріл, один військовий загинув – штаб

Упродовж минулої доби, 3 жовтня, бойовики на Донбасі 41 раз порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу один військовий загинув.

«Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці три рази порушили режим припинення вогню», – повідомили у штабі, додавши, що втрат у ЗСУ не було.

У збройному угрупованні «ЛНР» заявили про нібито два обстріли з боку українських військових.