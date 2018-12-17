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17 Грудень 2018, Київ 09:41
Новини | Події

Двох українських військових поранено минулої доби на Донбасі – штаб

Минулої доби поранено двох військових ЗСУ

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Упродовж минулої доби, 16 грудня, бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню, унаслідок бойових дій поранено двох українських військових. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Противник продовжує застосувати озброєння, заборонене Мінськими угодами. Зокрема, ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 міліметрів по позиціях Об’єднаних сил неподалік населеного пункту Кримське, що на Луганському напрямку та в районі селища Водяне на Маріупольському напрямку. Також російські окупанти вели вогонь з БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил неподалік населеного пункту Новолуганське – на Світлодарському напрямку, населених пунктів Новотроїцьке, Піски, Авдіївка, Славне, Тарамчук, Старогнатівка, Кам'янка на Донецькому напрямку та неподалік населених пунктів Чермалик, Павлопіль, Лебединське, Водяне – на Маріупольському напрямку», – ідеться у повідомленні.

За даними української розвідки, військовими було знищено вісім бойовиків та ще трьох поранено.

«Протягом поточної доби ворог відкривав вогонь по позиціях українських військових біля населеного пункту Гнутове, що на Маріупольському напрямку», – додали у штабі.

У збройному угрупованні «ЛНР» заявляють про п’ять обстрілів з боку українських військ, у «ДНР» звіту про хід бойових дій минулої доби не публікували.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України від квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

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