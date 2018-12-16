15 грудня на Донбасі бойовики здійснили 12 обстрілів позицій українських військових – штаб ООС

Упродовж доби 15 грудня підтримувані Росією бойовики ​12 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі, зокрема, застосовуючи заборонене Мінськими угодами озброєння. Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил у ранковому зведенні.

«Зокрема, ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 та 82 міліметри по позиціях Об'єднаних сил неподалік від населеного пункту Кримське, що на Луганському напрямку, та в районі селищ Гнутове, Водяне на Маріупольському напрямку. Також російські окупанти вели вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил неподалік від населеного пункту Станиця Луганська – на Луганському напрямку та позицій українських військових в районі населеного пункту Новомихайлівка, що на Донецькому напрямку, та неподалік населених пунктів Чермалик, Гнутове, Лебединське на Маріупольському напрямку», – йдеться у повідомленні.

Штаб операції Об’єднаних сил підтверджує також оприлюднену ввечері 15 грудня інформацію про загибель від кулі снайпера одного українського військового та поранення іншого українського бійця.

«За даними розвідки, 15 грудня трьох окупантів було знищено та 8 поранено», – додають українські військові.

В угрупованні «ДНР» натомість звинувачують українських військових у 17 обстрілах їхніх позицій впродовж минулої доби. В угрупованні «ЛНР» заявляють про чотири обстріли їхніх позицій 15 грудня з боку українських військових. Про загиблих і поранених бойовики не повідомляють.

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Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України від квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.