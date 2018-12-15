Один український військовий загинув і одного поранено на Донбасі – штаб ООС

Один український військовий загинув від кулі снайпера і один зазнав поранень протягом доби у зоні конфлікту на Донбасі, повідомив штаб Операції об’єднаних сил.

За даними штабу, протягом доби сепаратисти 9 разів порушували режим припинення вогню. Зокрема, як повідомляється, обстріли тривали поблизу населених пунктів Водяне, Гнутове, Чермалик на Донеччині, а також біля Станиці Луганської на Луганщині.

Представники угруповання «ДНР» вечірніх зведень наразі не публікували, на інформаційних ресурсах угруповання «ЛНР» є інформація про те, що українські військові випустили по їхніх позиціях більше 30 боєприпасів протягом доби.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України від квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.