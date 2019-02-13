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13 Лютий 2019, Київ 22:42
Новини | Події

Протягом поточної доби бойовики шість разів обстріляли сили ООС – штаб

Один український військовий отримав поранення внаслідок обстрілів

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Упродовж поточної доби, 13 лютого, бойовики шість разів порушили режим припинення вогню, один раз застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Внаслідок обстрілів один український військовий отримав поранення.

«Підрозділи, що обороняються, у відповідь подавляли ворожий вогонь шляхом застосування чергових вогневих засобів. Втрати противника уточнюються», – мовиться у повідомленні.

У «ДНР» заявляють про нібито мінометний обстріл українською армією Донецька та Горлівки. «ЛНР» про хід бойових дій сьогодні не доповідали.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.

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