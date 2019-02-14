Протягом доби бойовики сім разів обстріляли сили ООС – штаб

Упродовж поточної доби, 14 лютого, бойовики сім разів обстріляли позиції українських військових, шість разів застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

Як запевнили у штабі, втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

«Підрозділи, що обороняються, у відповідь подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. Втрати противника уточнюються», – мовиться у повідомленні.

У збройному угрупованні «ДНР» заявляють про нібито обстріл українськими військами села Василівка, що розташоване на північ від Ясинуватої. Як стверджують в «ДНР», внаслідок обстрілів населений пункт залишився без світла.

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Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.