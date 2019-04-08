З початку доби на Донбасі загинув один військовий, двох поранено – штаб

З початку доби бойовики на Донбасі вісім разів обстріляли позиції українських військових, чотири рази застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Також збройні формування Російської федерації вели вогонь по позиціях підрозділів Об’єднаних сил із протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілів один військовий ОС загинув, двоє отримали поранення.

«На ворожі обстріли підрозділи Об’єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються», – повідомили у штабі.

У збройних угрупованнях «ЛДНР» не оприлюднили даних щодо перебігу бойових дій протягом поточної доби.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинулиблизько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.