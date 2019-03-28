Минулої доби бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню – штаб

Упродовж минулої доби, 27 березня, бойовики на Донбасі 13 разів порушили режим припинення вогню, 10 разів застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції підрозділів Об’єднаних сил з артилерійських систем, мінометів, озброєння бойової машини піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – зазначили військові.

У штабі підкреслили, що втрат серед особового складу підрозділів Об’єднаних сил за минулу добу немає.

«На обстріли противника Об’єднані сили давали адекватну відповідь, знищивши при цьому одного та поранивши двох окупантів. Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано», – мовиться у повідомленні.

У збройному угрупованні «ЛНР» заявили про вісім обстрілів з боку українських військових.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.