З початку доби бойовики чотири рази обстріляли позиції ЗСУ – штаб

З початку поточної доби на Донбасі бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню, один раз застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Збройні формування Російської Федерації також вели вогонь по позиціях наших підрозділів з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів», – зазначили українські військові.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення.

«На ворожі провокації підрозділи Об’єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються», – мовиться у повідомленні.

У збройних угрупованнях «ЛДНР» звіт про перебіг бойових дій поточної доби не публікували.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинулиблизько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.