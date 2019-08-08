Від початку доби бойовики 5 разів обстріляли позиції ЗСУ – штаб

Від початку поточної доби, 8 серпня, бойовики на Донбасі п’ять разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.

Про втрати з боку ЗСУ у штабі не повідомляють.

У збройному угрупованні «ЛДНР» не звітують про перебіг бойових дій протягом доби.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 17 липня домовилися про перемир’я на Донбасі з півночі 21 липня.

Сторони також домовилися про механізми контролю за дотриманням перемир’я і дисциплінарні заходи в разі його порушень; про відмову від наступальних дій і диверсійних операцій.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.