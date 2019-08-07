Штаб ООС: від початку доби обстрілів на Донбасі не зафіксували

Від початку нинішньої доби обстрілів позицій Об’єднаних сил на Донбасі не зафіксовано, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил вранці 7 серпня.

У штабі нагадали, що 6 серпня внаслідок обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі загинули четверо українських військових, один – поранений.

За повідомленням, бойовики 6 серпня дев’ять разів порушили режим припинення вогню, зокрема, один раз – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 мм. Також бойовики, попри оголошене перемир’я, застосовували озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю, йдеться в повідомленні.

В угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» зведень про бойові дії 6 серпня не наводять.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 17 липня домовилися про перемир’я на Донбасі з півночі 21 липня.

Сторони також домовилися про механізми контролю за дотриманням перемир’я і дисциплінарні заходи в разі його порушень; про відмову від наступальних дій і диверсійних операцій.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.