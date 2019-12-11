Штаб ООС: Росія не виконує взяті на себе у Парижі зобов’язання

Росія не виконує взяті на себе зобов’язання щодо сталого припинення вогню відповідно до ухваленого у Парижі на переговорах «нормандської четвірки» комюніке. Про це заявили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Так, впродовж поточної доби, збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також ручних протитанкових і підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів одного українського військового поранено.

У незаконному збройному угрупованні «ДНР» стверджують, що ЗСУ нібито завдали мінометного удару в районі Донецького аеропорту.

9 грудня у Парижі лідери Франції, Німеччини, України та Росії домовилися, що до кінця року Київ та Москва проведуть обмін утримуваними особами за формулою «всіх на всіх» до 31 грудня. Вони підтримали повне припинення вогню на сході України, яке має розпочатися до кінця 2019 року.

Крім того, лідери країн «нормандської четвірки» вважають за необхідне інкорпорувати «формулу Штайнмаєра» в українське законодавство.

Після зустрічі президент України Володимир Зеленський заявив, що закон про особливий статус Донбасу може бути продовжений ще на рік.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.