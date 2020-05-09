Від початку доби бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню – штаб

Від початку поточної доби, 9 травня, бойовики на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що противник застосував заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Втрат серед українських військових немає, запевнили у штабі.

У незаконних збройних угрупованнях «ЛДНР» не звітують про перебіг бойових дій протягом поточної доби.