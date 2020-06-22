Від початку доби бойовики 10 разів порушили режим тиші – штаб

Від початку поточної доби, 22 червня, бойовики на Донбасі 10 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Як зазначили у штабі, бойовики застосували заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ти та 82 мм міномети, протитанкові ракетні комплекси, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Одного українського військового поранено внаслідок обстрілів.

У незаконних збройних угрупованнях «ЛДНР» не звітують про перебіг бойових бій протягом поточної доби.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.