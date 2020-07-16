Від початку доби бойовики 5 разів порушили режим тиші – штаб

Від початку поточної доби, 16 липня, бойовики на Донбасі п’ять разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», ворог тричі обстріляв наші опорні пункти неподалік Водяного з гранатометів різних систем, зенітної установки, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також противник задіяв станкові протитанкові гранатомети, кулемети великого калібру та стрілецьку зброю біля Старогнатівки. А біля Мар’їнки агресор використав великокаліберні кулемети та снайперську зброю», – мовиться у повідомленні.

У штабі запевнили, що упродовж доби бойових втрат у лавах ОС немає.

У незаконних збройних угрупованнях «ЛДНР» не звітували про перебіг бойових дій протягом поточної доби.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.